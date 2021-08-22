В Геленджике задержали и оштрафовали солиста группы «Пошлая Молли»

Краснодарский край, Вся Россия

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Артисту Кириллу Бледному грозило 15 суток ареста после выступления в Геленджике. Всё обошлось штрафом и вечером группа «Пошлая Молли» даст концерт в Анапе

Накануне украинская синти-панк группа «Пошлая Молли» выступила в геленджикском «Олимпе». Музыканты впервые приехали на курорт в поддержку альбома Paycheck.

«Не пропусти это событие, иначе со слезами на глазах будешь смотреть сторис своих друзей и жалеть, что не побывал на мегавечерине этих долбанутых на всю голову пацанов!», — говорилось в анонсе мероприятия.

После концерта солиста группы Кирилла Бледного на полицейской машине доставили в больницу на улице Луначарского, сообщил телеграм-канал Mash. По информации паблика, его полуголым привезли на медосвидетельствование, а после — доставили в отделение полиции.

Телеграм-канал Kub Mash уточнил, что артиста задержали на 48 часов за пьяный дебош. Якобы в конце выступления Бледный позвал на сцену своих поклонников и началась давка. Паблик пишет, что фанатов долго не могли вывести обратно в зал и концерт закончился на четыре песни раньше. Суд над Бледным планировался в понедельник 23 августа.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили Юга.ру, что уточняют информацию о случившемся.

Тем временем, около обеда 22 августа Кирилл Бледный опубликовал в своем инстаграме сторис о том, что у него все хорошо.

«Всем привет! Я откинулся, все нормально. Помог Владимир Шапошников (адвокат) выйти из некоторого недоразумения. Короче, Анапа, я лечу к вам. Я, в принципе, хорошо выспался на каменном полу. Я, б****, никогда, н****, не был так счастлив, это лучший, б***, день в моей жизни. Чуваки, я вам не советую никогда попадать туда (в отдел полиции)», — поделился своими впечатлениями Бледный.

Как рассказал порталу Юга.ру адвокат артиста Владимир Шапошников, парню грозило до 15 суток ареста за малое административное правонарушение. В связи с тем, что Бледного «хорошо характеризуют как личность», ему заменили арест на штраф в размере 1 тыс. рублей.

В 19:00 у группы «Пошлая Молли» запланирован концерт на площадке «Летняя эстрада» в Анапе.

Анапа Геленджик Концерты Музыка Полиция

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В Геленджике задержали и оштрафовали солиста группы «Пошлая Молли»
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