В Геленджике задержали и оштрафовали солиста группы «Пошлая Молли»

Артисту Кириллу Бледному грозило 15 суток ареста после выступления в Геленджике. Всё обошлось штрафом и вечером группа «Пошлая Молли» даст концерт в Анапе

Накануне украинская синти-панк группа «Пошлая Молли» выступила в геленджикском «Олимпе». Музыканты впервые приехали на курорт в поддержку альбома Paycheck.

«Не пропусти это событие, иначе со слезами на глазах будешь смотреть сторис своих друзей и жалеть, что не побывал на мегавечерине этих долбанутых на всю голову пацанов!», — говорилось в анонсе мероприятия.

После концерта солиста группы Кирилла Бледного на полицейской машине доставили в больницу на улице Луначарского, сообщил телеграм-канал Mash. По информации паблика, его полуголым привезли на медосвидетельствование, а после — доставили в отделение полиции.

Телеграм-канал Kub Mash уточнил, что артиста задержали на 48 часов за пьяный дебош. Якобы в конце выступления Бледный позвал на сцену своих поклонников и началась давка. Паблик пишет, что фанатов долго не могли вывести обратно в зал и концерт закончился на четыре песни раньше. Суд над Бледным планировался в понедельник 23 августа.