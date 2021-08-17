Власти Кубани рассказали, как пострадавшим от наводнения получить компенсации

17 августа в краевом оперштабе напомнили порядок действий для получения денежной компенсации пострадавшим от удара стихии

17 августа в оперштабе Кубани сообщили , что всем пострадавшим от наводнения положена денежная компенсация. За частичную утрату имущества власти обещают выплатить 50 тыс. рублей, за полную — 100 тыс. рублей. По 10 тыс. получат те, кого признают пострадавшими от непогоды.

В воскресенье 15 августа режим ЧС действовал в 11 мунипалитетах: Анапе, Геленджике, Новороссийске, Темрюкском, Славянском, Ейском, Туапсинском, Каневском, Кореновском, Красноармейском и Выселковском районах. В понедельник вечером режим сохранялся в семи районах Кубани.

Напомним, 13 августа на Кубань обрушился мезоциклон . В результате сильных дождей в 33 населенных пунктах затопило 1 тыс. 18 домов и 3 тыс. 467 придомовых территорий, пострадали шесть социально значимых объектов, затопило федеральную трассу Новороссийск — Керчь. Спасатели эвакуировали 1 тыс. 531 человека.

Право на получение компенсации имеют кубанцы, постоянно проживающие и зарегистрированные в границах зоны ЧС в населенном пункте.

Факт утраты имущества должна зафиксировать специальная комиссия при муниципалитете. После составления акта нужно обратиться в местную администрацию и заполнить заявление на получение выплаты.

Заявление подает каждый член семьи. От несовершеннолетних или недееспособных граждан подают их законные представители или опекуны.