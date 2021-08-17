5-летнему Феде нужна операция на позвоночник, чтобы он мог дышать. Вы можете помочь ему

17 августа благотворительный фонд «Русфонд» объявил о сборе средств на операцию 5-летнему Феде Милаеву из Усть-Лабинска

Мама Феди рассказала, что когда ребенку было три месяца, она забеспокоилась, что он не опирается на руки и плохо удерживает голову. Тонизирующий массаж и электрофорез не помогли.

Тогда они сдали генетический анализ, который показал, что у Феди спинально-мышечная атрофия (СМА) Верднига — Гоффмана. Болезнь приводит к постепенному ослаблению всех мышц, в том числе дыхательных.

Сейчас Федя получает за счет государства спинразу — первое зарегистрированное в мире лекарство, останавливающее развитие СМА. Но к этому времени у мальчика из-за болезни сильно искривился позвоночник. Он сдавливает легкие и затрудняет дыхание.

Врачи сказали, что ребенку нужна срочная операция. Её готовы провести в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова.

Но Феде нельзя ставить на позвоночник обычную конструкцию — ему нужна целая система конструкций. За счет госбюджета такие операции не проводятся.

Заместитель директора по образованию и взаимодействию с регионами Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова Сергей Рябых сказал, что без хирургического лечения у Феди деформация позвоночника будет быстро прогрессировать, что приведет к нарушениям в работе нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.