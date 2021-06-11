«Газпром межрегионгаз» планирует газифицировать пригород Новороссийска

Пресс-конференции на тему «Газификация регионов России» состоялась в Санкт-Петербурге 11 июня. Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов рассказал о реализации программ развития газоснабжения и газификации регионов России ПАО «Газпром» на 2021-2025 годы, а также о мероприятиях утвержденной правительством страны «дорожной карты» по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения.

На пресс-конференции речь коснулась в том числе и развития газоснабжения и газификации Краснодарского края. Густов прокомментировал и газификацию Черноморского побережья, в частности — Новороссийска, в начале курортного сезона. Он сказал, что возможность подключения к сетевому газу получили два населённых пункта рядом с Новороссийском — это село Федотовка и Широкая Балка. АО «Газпром газораспределение Краснодар» завершило строительство 9,3 км распределительного газопровода в пригороде Новороссийска.

«За пять лет в районе Новороссийска произойдёт газификация 723 домовладений. В зоне Новороссийска, Туапсе и Геленджика сняли технологические ограничения в газораспределительной системе. Возможность перейти на природный газ также получили многочисленные пансионаты, дома отдыха, санатории и детские центры отдыха. Это происходит буквально в этом году. Поэтому критика по возможности поставки в тот регион у нас снята, и вы увидите, как быстро мы будем газифицировать этот район. Кстати, 24 июня мы подключаем газ в ВДЦ «Орлёнок», — сказал Густов.

Напомним, в ближайшие пять лет ООО «Газпром межрегионгаз» планирует выделить на газификацию Краснодарского края почти 4,2 млрд рублей. До 2026 года планируется построить на Кубани еще 19 газопроводов общей протяженностью 250 км. Это позволит подключить 13 населенных пунктов. Компания намерена уделить особое внимание надежности газоснабжения таких городов, как Краснодар, Анапа и Армавир.