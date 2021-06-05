Шестилетнему Саше со СМА из Энема собирают деньги на кресло-коляску. С ним он сможет добираться до школы
Чтобы гулять по улице и пойти в этом году в школу, Саше Белькевичусу из Энема нужно электрическое кресло-коляска
Благотворительный фонд «Русфонд» организовал сбор средств на покупку электрического кресла-коляски, которое необходимо Саше, чтобы самостоятельно передвигаться.
Саша родился без осложнений, но когда мальчику исполнилось полгода, мышцы потеряли тонус. Генетический анализ показал — у него спинальная мышечная атрофия (СМА). Это редкое генетическое заболевание, которое приводит к смерти, если его не лечить. Юга.ру выпустили большой материал о том, как порой непросто в России добиться дорогостоящего лечения. К счастью, маме Саши это удалось, он получает необходимые уколы. Сейчас это интеллектуально здоровый мальчик, который может сам даже сидеть — но к сожалению не может передвигаться.
«Беременность протекала без патологий, сын родился в срок, и никто даже и не догадывался о беде. Саша удерживал голову, сидел, переворачивался. Но в полгода неожиданно ослабли ножки, стали висеть как тряпочки, мышцы были в гипотонусе. Я обратилась к неврологу по месту жительства. Массаж и электрофорез, назначенные врачами, не помогали. Мы показывались разным специалистам, врачи заподозрили у Саши спинальную мышечную атрофию. Это тяжелое генетическое заболевание, которое приводит к постепенному ослаблению всех мышц. После генетического анализа диагноз подтвердился. На тот момент заболевание было малоизученным, врачи не могли предложить никакого лечения, кроме поддерживающей терапии. Сейчас Саша самостоятельно не передвигается, сидит только с опорой. Но интеллект у сына сохранен. В свои шесть лет он уже умеет писать, считать до тысячи, бегло читает, прекрасно рисует. Чтобы сын смог почувствовать себя самостоятельным, обучаться в школе и общаться с ровесниками, необходимо хорошее кресло-коляска с электроприводом. Такие за счет средств госбюджета не предоставляются. Денег на покупку кресла-коляски у меня нет. Я сирота, папа Саши умер, когда сыну не было и годика. Помощи ждать неоткуда. Прошу вас, помогите!» — рассказывает Кристина Белькевичус, мама Саши.
Всего на покупку облегченного электрического кресла-коляски нужно собрать 176 960 руб. На момент публикации уже собрано 48 088 руб, то есть до момента, когда Саша сможет передвигаться по улице, осталось всего 128 872 руб.
Как помочь Саше?
— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте «Русфонда»;
— отправить СМС на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами (подробнее здесь);
— оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
Обо всех способах оказать помощь Саше и другим подопечным Русфонда, в том числе нематериальных, читайте здесь.