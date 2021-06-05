Шестилетнему Саше со СМА из Энема собирают деньги на кресло-коляску. С ним он сможет добираться до школы

Чтобы гулять по улице и пойти в этом году в школу, Саше Белькевичусу из Энема нужно электрическое кресло-коляска

Саша родился без осложнений, но когда мальчику исполнилось полгода, мышцы потеряли тонус. Генетический анализ показал — у него спинальная мышечная атрофия (СМА). Это редкое генетическое заболевание, которое приводит к смерти, если его не лечить. Юга.ру выпустили большой материал о том, как порой непросто в России добиться дорогостоящего лечения. К счастью, маме Саши это удалось, он получает необходимые уколы. Сейчас это интеллектуально здоровый мальчик, который может сам даже сидеть — но к сожалению не может передвигаться.

Всего на покупку облегченного электрического кресла-коляски нужно собрать 176 960 руб. На момент публикации уже собрано 48 088 руб, то есть до момента, когда Саша сможет передвигаться по улице, осталось всего 128 872 руб.

Как помочь Саше?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте «Русфонда»;

— отправить СМС на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами (подробнее здесь);

— оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.



Обо всех способах оказать помощь Саше и другим подопечным Русфонда, в том числе нематериальных, читайте здесь.