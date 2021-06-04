4-летнему Ване Москвичеву из Краснодара собирают 4,5 млн рублей на операцию в США

В начале июня жительница Краснодара запустила сбор средств на операцию в США 4-летнему сыну с ДЦП

Ваня Москвичев из Краснодара родился на три месяца раньше срока. 18 марта мальчику исполнилось четыре года.

«Уже больше четырех лет ежедневно наш Ванька трудится, чтобы научиться самым простым вещам. Сначала он учился дышать, усваивать пищу, держать температуру тела, глотать... Он перенес переливание крови и пять операций на головной мозг. За каждое движение, за каждый навык нам приходится бороться», — рассказала мать мальчика Анастасия Москвичева.

У Вани ДЦП. Как и большинству людей с таким диагнозом, учиться ходить Ване мешает спастика в ногах.

Спастичность — состояние непроизвольного движения или спазма мышц, которое сопровождается мышечной слабостью и болью. Со временем спастика может усилиться и дать осложнения. Избавить от спастики может селективная дорсальная ризотомия (СДР) — операция на спинном мозге.

В России врачи отказались проводить мальчику операцию, ссылаясь на маленький опыт работы с детьми такого уровня двигательной активности, как у Вани. Родители мальчика получили приглашение на операцию в Сент-Луис к доктору, который специализируется на СДР перспективных детей.

Стоимость операции — порядка 4,5 млн рублей . Родители Вани обращались за помощью в благотворительные фоны, но пока ни один на заявку не откликнулся.

«Проблема в том, что большинство фондов имеют лимит по суммам сбора гораздо ниже, чем нам необходима. Другие помогают только детям своего региона или детям с определенными заболеваниями. Третьи не оплачивают операции за рубежом, а если и оплачивают, то только в конкретных клиниках», — объяснила Анастасия Моквичева.

Чтобы собрать нужную сумму на операцию сыну, родители Вани запустили сбор средств.

Помочь мальчику можно, переведя любую сумму по указанным реквизитам. Больше информации про сбор средств для Вани Москвичева можно узнать на странице в инстаграме.