Природный парк водопадов «Менделиха» открылся для посещения в горах Сочи

Краснодарский край

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С 29 мая гости курорта «Роза Хутор» смогут пройти по Малому и Среднему кольцу парка «Менделиха»

Парк водопадов «Менделиха» — одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей горного кластера Сочи. Он расположен в русле одноименной реки на Южном склоне хребта Аибга и является излюбленным туристическим маршрутом. Созданный для единения с природой, прогулок под журчание горных ручьев и наслаждения ароматами горных цветов, парк начинается от нижней станции канатной дороги «Эдельвейс» (1470 метров над уровнем моря). Далее проложены специальные тропы, в том числе к основанию водопадов, оборудованы смотровые площадки с перилами и местами для фото.

Всего в парке семь водопадов, он условно поделен на три маршрута: Малое кольцо, Среднее кольцо и Большое кольцо (его откроют позже). Отдельного внимания заслуживает водопад Золотой в 77 метров — самый высокий в окрестностях Сочи.

Попасть в Парк водопадов можно как на канатной дороге «Эдельвейс», так и по маркированному пешеходному маршруту от Роза Пик (2320 метров).

Достопримечательности Курорты и туризм отдых Роза Хутор Сочи

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