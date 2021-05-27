На Кубани за год число абонентов с долгами за газ сократилось на треть

В Краснодарском крае на 1 мая 2021 года долги за газ были у 167 тыс. человек

Тогда как в мае 2020 года долги за газ имели 255 тыс. абонентов.

Больше всего должников в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Армавире и Славянском районе. Их жители задолжали поставщику газа почти 313 млн рублей. Общая сумма просроченной дебиторской задолженности за газ в регионе составляет почти 574 млн рублей.

Абонентам, накопившим долг за два месяца и более, грозит отключение газа. Все работы по взысканию долгов и отключению газа проводятся вместе с судебными приставами. Они обеспечивают доступ в помещение, если неплательщик препятствует отключению.

Для удобства абонентов компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» улучшила дистанционные сервисы. Просмотреть начисления, передать показания счетчика и оплатить можно в личном кабинете на сайте компании.

Абоненты также могут оплачивать газ дистанционно с помощью интернет-сервисов. С вопросами можно обратиться по номеру горячей линии 8 (958) 609-70-77.