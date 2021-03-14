На Кубани загорелась газовая скважина

Сообщение о возгорании в Абинском районе поступило спасателям в 13:20. Выяснилось, что пожар произошел на бесхозной и неэксплуатируемой газовой скважине на въезде в город на трассе Краснодар — Абинск.

При демонтаже скважины произошло кратковременное возгорание остатков газа (факельное горение). После этого случился пожар на передвижной буровой на базе автомобиля КРАЗ. Работы по ликвидации скважины проводило АО НПЦ «Недра» по заказу департамента по недропользованию Северокавказского ФО. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что огонь потушили в 13:29, погибших и пострадавших нет.

Также известно, что скважину бурили для геодезической разведки, она существует с 1949 года.