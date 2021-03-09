В центре Краснодара горел жилой дом
Утром 9 марта в Краснодаре загорелся частный дом
Сообщение о пожаре по улице Калинина поступило диспетчеру в 6:50. Через минуту на вызов отправились пожарно-спасательные подразделения.
Спасатели прибыли на место происшествия в 6:59 и установили, что горит частный дом. Огонь распространился на площади 100 кв. метров. Пожар удалось локализовать в 7:14, а в 7:58 — полностью потушить.
В ликвидации ЧП участвовали 20 человек и 5 спецмашин. При пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее Юга.ру писали, что утром 7 марта в Краснодаре загорелась крыша барака на улице Горького. Спасатели эвакуировали 15 человек. В этот же день на улице Вишняковой горели складские помещения. Огонь распространился на площади 300 кв. метров.