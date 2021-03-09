В центре Краснодара горел жилой дом

Сообщение о пожаре по улице Калинина поступило диспетчеру в 6:50. Через минуту на вызов отправились пожарно-спасательные подразделения.

Спасатели прибыли на место происшествия в 6:59 и установили, что горит частный дом. Огонь распространился на площади 100 кв. метров. Пожар удалось локализовать в 7:14, а в 7:58 — полностью потушить.

В ликвидации ЧП участвовали 20 человек и 5 спецмашин. При пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.