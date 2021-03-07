В Краснодаре горели склады на улице Вишнякова

Сообщение о пожаре по улице Вишнякова, 3 поступило диспетчеру в 9:14. На вызов незамедлительно направили подразделения краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.

Спасатели прибыли на место в 9:23 и установили, что горит складское помещение. Огонь распространился на площади 150 кв. метров. Был объявлен повышенный ранг пожара.

Пожар удалось локализовать на площади в 300 кв. метров в 10:16. Полностью потушили огонь в 11:15. Во время тушения было подано пять пожарных стволов «Дельта», работали четыре звена газодымозащитной службы.

По предварительным данным, во время пожара в помещениях людей не было. Никто не пострадал.

К ликвидации последствий привлекается 55 человек и 18 спецмашин. В том числе от МЧС России задействовано 44 человека личного состава и 14 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.