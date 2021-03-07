В Краснодаре горели склады на улице Вишнякова

Краснодарский край

Распечатать

Утром 7 марта в Краснодаре горели складские помещения на площади 300 кв. метров

Сообщение о пожаре по улице Вишнякова, 3 поступило диспетчеру в 9:14. На вызов незамедлительно направили подразделения краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.

Спасатели прибыли на место в 9:23 и установили, что горит складское помещение. Огонь распространился на площади 150 кв. метров. Был объявлен повышенный ранг пожара.

Пожар удалось локализовать на площади в 300 кв. метров в 10:16. Полностью потушили огонь в 11:15. Во время тушения было подано пять пожарных стволов «Дельта», работали четыре звена газодымозащитной службы.

По предварительным данным, во время пожара в помещениях людей не было. Никто не пострадал.

К ликвидации последствий привлекается 55 человек и 18 спецмашин. В том числе от МЧС России задействовано 44 человека личного состава и 14 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, сегодня утром в краевом центре загорелась крыша жилого дома барачного типа. Спасатели эвакуировали 15 человек.

Краснодар МЧС Пожары

Новости

В Краснодаре горели склады на улице Вишнякова
Положительные тесты на коронавирус получили еще 138 жителей Кубани
В Краснодаре из-за пожара в бараке эвакуировали 15 человек
Силовики нашли оружие и боеприпасы у экс-помощника президента Абхазии, который летом протаранил ворота на границе с РФ
В Сочи попытаются приостановить строительство многоквартирных домов
В ковид-госпиталях Кубани скончались 14 пациентов

Лента новостей

Снег на юге. Куда ехать?
5 марта, 08:01
Снег на юге. Куда ехать?
Город для автомобилей или людей?
2 марта, 08:01
Город для автомобилей или людей?
Как собираются развивать улицы в историческом центре Краснодара
«Вам лечение не нужно»
1 марта, 08:00
«Вам лечение не нужно»
Жительнице Кубани отказывают в лекарствах от ВИЧ

Реклама на портале