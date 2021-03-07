В Краснодаре из-за пожара в бараке эвакуировали 15 человек

Утром 7 марта в Краснодаре произошел пожар на улице Горького

Сообщение о пожаре в жилом доме барачного типа поступило диспетчеру в 6:52. Через минуту на вызов направились подразделения краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели прибыли к месту происшествия в 6:59 и установили, что горит крыша дома. Площадь возгорания — 50 кв. метров. Из барака эвакуировали 15 человек.

В 7:00 был объявлен ранг пожара 1 «Бис» [присваивается, если возможностей двух расчетов не хватает, тогда на помощь выезжают две дополнительные пожарные машины]. В 7:20 удалось локализовать пожар на площади в 70 кв. метров. Спустя пять минут спасатели ликвидировали открытое горение, а в 8:02 — полностью потушили огонь.

В тушении пожара участвовали 18 человек и 5 единиц техники от МЧС России. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.