В Краснодаре во время пожара погибла 86-летняя женщина
Днем 3 марта в Краснодаре при пожаре в квартире погибла пенсионерка
Пожар произошел 3 марта в жилом доме на улице Воровского. Информация о происшествии поступила диспетчеру в 15:36. Жильцы почувствовали запах гари, доносившийся из соседней квартиры, и сообщили спасателям.
Пожарные прибыли на место происшествия в 15:46 и установили, что в квартире горят вещи, площадь возгорания — 10 кв. метров. В 15:56 огонь полностью потушили. В ликвидации ЧП участвовали 17 человек и 5 спецмашин, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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На месте пожара нашли тело 86-летней женщины, которая проживала в квартире. Внешних признаков насильственной смерти следователи не обнаружили. В качестве возможной версии возникновения пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.
Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, выясняется точная причина возгорания, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили 4 марта в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее Юга.ру писали, что ночью 26 февраля в Краснодаре произошел пожар в частном доме. А 2 марта в краевом центре загорелся асфальтовый завод, пострадал человек.