В Краснодаре во время пожара погибла 86-летняя женщина

Днем 3 марта в Краснодаре при пожаре в квартире погибла пенсионерка

Пожар произошел 3 марта в жилом доме на улице Воровского. Информация о происшествии поступила диспетчеру в 15:36. Жильцы почувствовали запах гари, доносившийся из соседней квартиры, и сообщили спасателям.

Пожарные прибыли на место происшествия в 15:46 и установили, что в квартире горят вещи, площадь возгорания — 10 кв. метров. В 15:56 огонь полностью потушили. В ликвидации ЧП участвовали 17 человек и 5 спецмашин, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.