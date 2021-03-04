В Краснодаре во время пожара погибла 86-летняя женщина

Краснодарский край

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Днем 3 марта в Краснодаре при пожаре в квартире погибла пенсионерка

Пожар произошел 3 марта в жилом доме на улице Воровского. Информация о происшествии поступила диспетчеру в 15:36. Жильцы почувствовали запах гари, доносившийся из соседней квартиры, и сообщили спасателям.

Пожарные прибыли на место происшествия в 15:46 и установили, что в квартире горят вещи, площадь возгорания — 10 кв. метров. В 15:56 огонь полностью потушили. В ликвидации ЧП участвовали 17 человек и 5 спецмашин, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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На месте пожара нашли тело 86-летней женщины, которая проживала в квартире. Внешних признаков насильственной смерти следователи не обнаружили. В качестве возможной версии возникновения пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, выясняется точная причина возгорания, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили 4 марта в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали, что ночью 26 февраля в Краснодаре произошел пожар в частном доме. А 2 марта в краевом центре загорелся асфальтовый завод, пострадал человек.

Краснодар МЧС Пожары Следственный комитет смерть

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