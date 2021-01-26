В центре Краснодара на месяц ограничат движение машин

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Седина 30 января начнут строить канализацию и ограничат движение машин

С 30 января по 28 февраля в выходные дни водители не смогут проехать по одной из полос улицы Седина — в районе дома № 76 и на пересечении с улицей Карасунской. На этом участке специалисты будут строить хозяйственно-бытовую канализацию. Работы выполнят поэтапно закрытым способом, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, с 16 января в краевой столице ввели ограничение движения транспорта на улице Московской из-за строительства трамвайной линии. Кроме того, с 30 декабря водителям запретили останавливаться и парковать машины на участке улицы Симферопольской.

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