В Туапсе воспламенилась крыша двухэтажного дома
21 января в Туапсе произошел пожар в жилом доме
Сообщение о возгорании на улице Полетаева поступило дежурному МЧС в 16:57. Первые прибывшие на место расчеты установили, что горит кровля двухэтажного частного жилого дома. Пламенем охватило 70 кв. метров.
На месте работали три спецмашины и семь спасателей. Спустя час им удалось потушить огонь — полная ликвидация была объявлена в 17:52. При пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, всего за прошлые сутки на Кубани произошло 17 пожаров, 11 из них — в жилом секторе.
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