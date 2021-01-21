В Туапсе воспламенилась крыша двухэтажного дома

Краснодарский край

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21 января в Туапсе произошел пожар в жилом доме

Сообщение о возгорании на улице Полетаева поступило дежурному МЧС в 16:57. Первые прибывшие на место расчеты установили, что горит кровля двухэтажного частного жилого дома. Пламенем охватило 70 кв. метров.

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На месте работали три спецмашины и семь спасателей. Спустя час им удалось потушить огонь — полная ликвидация была объявлена в 17:52. При пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, всего за прошлые сутки на Кубани произошло 17 пожаров, 11 из них — в жилом секторе.

Ранее Юга.ру рассказывали, что 17 января в центре Краснодара загорелась квартира в ЖК «Большой», из-за многоэтажки эвакуировали 90 человек.

МЧС Пожары Туапсинский район

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В Туапсе воспламенилась крыша двухэтажного дома
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