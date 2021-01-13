В Краснодаре ищут водителя, который протаранил несколько машин и скрылся

В соцсетях днем 13 января появилось видео аварии в ЖК «Московском» на улице Котлярова, 19. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как водитель на большой скорости в гололед потерял управление и врезался в припаркованные машины. При этом по записи не получается установить виновника ДТП.

Автор видео рассказала порталу Юга.ру, что собственники пострадавших машин не могут ими пользоваться, пока полицейские не найдут виновника и его страховая компания не оплатит ущерб. Предварительно, один автомобиль не подлежит восстановлению. Общий ущерб оценили примерно в 3 млн рублей.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что авария произошла еще 11 января в 00:05. Неустановленный водитель неустановленного автомобиля врезался в машины Ford и Renault, после чего вторую легковушку отбросило на Opel. Сейчас сотрудники ДПС устанавливают личность виновника и его автомобиль.