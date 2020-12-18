В России усилят контроль за оплатой наличными

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10 января вступят в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем»

Поправками планируют устранить лазейки тех компаний, которые ведут двойную бухгалтерию.

Контролировать начнут почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей, любые операции с суммой от 600 тыс. рублей, а также ставки в лотереях с этой же суммой. Последнее особенно затронет фонды, партнерства и иностранные трасты. Кроме того, будут проверять снятие переведенных на баланс телефона денег (от 100 тыс. рублей) и изучать наличные и безналичные расчеты по сделкам с недвижимостью — в случае, если сумма будет превышать три млн рублей. Таким образом, нотариусы, риелторы и юристы будут обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о таких сделках. При этом их список расширят: аренда, ипотека и коммерческий наем жилья.

Однако из перечня для контроля уберут платежи через небанковские организации, обмен денежных знаков и операции по анонимным счетам, пишет Life. Это должно облегчить жизнь легальному бизнесу и снизить нагрузку на Росфинмониторинг, отметил ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

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