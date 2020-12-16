В Сочи произошел природный пожар

В Сочи вечером 15 декабря загорелась трава на площади 200 кв. метров

Сообщение о возгорании сухой растительности в районе села Барановка Хостинского района поступило спасателям в 21:30. Площадь пожара составила 200 кв. метров, угрозы населенному пункту не было.

На месте работали 19 человек и 5 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, вечером 10 декабря в Хостинском районе Сочи произошел пожар в частном доме, во время которого погибла пенсионерка.