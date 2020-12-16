В Сочи произошел природный пожар
Краснодарский край Валерия Дульская
В Сочи вечером 15 декабря загорелась трава на площади 200 кв. метров
Сообщение о возгорании сухой растительности в районе села Барановка Хостинского района поступило спасателям в 21:30. Площадь пожара составила 200 кв. метров, угрозы населенному пункту не было.
На месте работали 19 человек и 5 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, вечером 10 декабря в Хостинском районе Сочи произошел пожар в частном доме, во время которого погибла пенсионерка.
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