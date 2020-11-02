Начало рабочей недели на Кубани будет дождливое и с грозами

Напомним, утром МЧС Кубани предупредило о сильных ливнях с грозой 2 ноября. В течение суток в Краснодарском крае (кроме Сочи) ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.

Во вторник 3 ноября и в среду 4-го местами пройдут дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом на восточный, с порывами 4-9 м/с, местами возможны порывы до 13 м/с. Днем столбики термометров покажут 13-18 °C, ночью температура опустится до 7-12 °C.

По данным кубанского гидрометцентра, в понедельник 2 ноября в регионе будет кратковременный дождь, облачно и грозы. Температура воздуха днем 16-18 °C, ночью — 8-10 °C.

На Черноморском побережье будет облачно и дождливо. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный силой 6-11 м/с, местами порывы будут до 14 м/с.

На участке Анапа — Геленджик 4 ноября синоптики прогнозируют усиление ветра до 12-17 м/с, а в районе Новороссийска порывы будут до 20 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 °C, днем 15-20 °C.