МЧС Кубани предупредило о сильных ливнях с грозой

На Кубани 2 ноября снова объявили экстренное предупреждение по непогоде

По данным северо-кавказского управления гидрометцентра, в течение суток 2 ноября в крае (кроме Сочи) ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.

Возможны подтопление территорий, резкие подъемы уровней рек, затопление пониженных участков, размыв берегов и другие ЧС и происшествия.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали оставаться дома, держаться подальше от строений, деревьев, высотных объектов. Также необходимо использовать ветрозащитную и непромокаемую одежду и обувь. Парковать машины советуют в предназначенных для этого местах.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40.