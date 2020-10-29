Специалисты объяснили, почему вода в Черном море около Новороссийска стала красной

Краснодарский край

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29 октября мэр Новороссийска Игорь Дяченко рассказал о причинах окрашивания воды в Черном море

В начале октября в соцсетях появились публикации о том, что в Черном море в районе Новороссийска вода окрасилась в красный цвет. На кадрах, опубликованных на YouTube-канале «Жизнь на море», видны красные волны и бурые водоросли, которые выбросило на берег. Пользователи обеспокоились и предположили, что это может быть химическое загрязнение.

29 октября мэр Новороссийска Игорь Дяченко объяснил в своем инстаграме причину окрашивания воды в красный цвет. Он сказал, что отдел экологической безопасности направил письмо в адрес Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора, а также в Новороссийский морской биологический центр.

Специалисты отобрали пробы морской воды и пояснили, что морская вода так выглядит из-за развития микро- и макроводорослей. Пробы показали наличие в ней большого количества фрагментов микрофитов — красных водорослей.

Во время цветения их прибивает к прибрежной части Черного моря.

«Повода для тревоги нет, по информации экологов, в естественной среде макрофиты не обладают токсичными свойствами и соответственно не представляют угрозы для здоровья людей и экологии», — резюмировал Дяченко.

Как писали Юга.ру, в конце августа на поебержье Азовского моря выбросило большое количество медуз. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, с чем связано такое явление.

Игорь Дяченко Новороссийск Черное море Экология

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