УРАЛСИБ проводит акцию для болельщиков «Российской дрифт серии» в Сочи

Оформить и получить карту «Прибыль» можно в офисах банка или онлайн с доставкой на дом. Кредитную карту «Энерджинс» можно оформить в офисах банка. Узнать подробнее о картах, оформить и получить их можно будет непосредственно на мероприятии — в мини-офисе ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Для оформления нужен только паспорт.

Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте банка.