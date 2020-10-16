УРАЛСИБ проводит акцию для болельщиков «Российской дрифт серии» в Сочи

Партнерский Краснодарский край

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Банк УРАЛСИБ проводит маркетинговую акцию для болельщиков финального этапа «Российской дрифт серии»

Банк выступает партнером 6-го этапа Russian drift series, который пройдет в Сочи 17-18 октября. Акция дает болельщикам и клиентам банка следующие возможности:

  • Скидка 10% на билеты. Для этого надо оплатить билет любой категории на сайте vdrifte.ru картой «Прибыль» или кредитной картой «Энерджинс».
  • Кешбэк 10% 17-18 октября в официальных магазинах RDS — в онлайн— и в офлайн-магазинах RDS shop непосредственно на самом мероприятии. Кешбэк распространяется и на поездки дрифт-такси. Кешбэк начисляется в рублях за покупку по картам «Прибыль» или «Энерджинс».
  • Скидка 10% на подписку на трансляции РДС ТВ — при совершении с 12 по 16 октября 2020 года любой покупки по картам «Прибыль» или «Энерджинс», по которой начисляются баллы в программе лояльности «УРАЛСИБ Бонус», на сумму от 1000 рублей. Держатель карты получит email с промокодом на 10%-ю скидку на покупку трансляций гонок.

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Оформить и получить карту «Прибыль» можно в офисах банка или онлайн с доставкой на дом. Кредитную карту «Энерджинс» можно оформить в офисах банка. Узнать подробнее о картах, оформить и получить их можно будет непосредственно на мероприятии — в мини-офисе ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Для оформления нужен только паспорт.

Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте банка.

Акции Банки Гонки Сочи

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