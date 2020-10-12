Гонщик из Краснодара стал победителем чемпионата России по суперкроссу

В 2020 году было запланировано восемь этапов чемпионата и первенства России по суперкроссу, но из-за коронавируса шесть из них были отменены. Первый этап провели в Каменске-Уральском, а последний первые состоялся в Краснодаре. По его окончании определились победители по суперкроссу в классе 250 см³.

В соревнованиях на юге участвовали около 30 гонщиков из шести регионов России: помимо Кубани были представители Санкт-Петербурга, Челябинской и Свердловской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Они состязались в четырех видах спортивной программы.

Также стали известны имена медалистов национального первенства в классах 125 см³ «Юноши» и 125 см³ «Юниоры». За Кубок главы Краснодара по суперкроссу, который проводят второй год подряд, боролись спортсмены 35-45 лет в классе «Открытый».

Гонки проходили на мототреке на улице Фурманова, 1/А, который открылся в 2019 году. Там оборудовали лицензированую круглогодичную грунтовую трассу протяженностью 650 метров и с перепадом высот до 5 метров.

«Еще пару лет назад на этом месте была не то что заброшенная промзона, а свалка. Теперь здесь сертифицированный трек. Уже год назад было понятно, что началась новая страница развития мотоспорта в Краснодаре», — сказал заместитель главы Краснодара Антон Смертин, который присутствовал на открытии соревнований.