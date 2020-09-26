Квалификацию Гран-при России в Сочи выиграл Льюис Хэмилтон

Британский чемпион был вне конкуренции в третьей части свободных заездов, установив лучшее время трассы. Таким образом, поул не стал неожиданностью для поклонников автоспорта. Так же стоит напомнить, что во всех шести российских этапах до этого выигрывали исключительно пилоты Mercedes-AMG: четыре раза Льюис и по разу — Нико Росберг и Вальттери Боттас.

Вторым в гонку уйдет Макс Ферстаппен из Red Bull Racing, третьим — Боттас. Четвертое место на счету Серхио Переса из Racing Point. Пятое место и третий ряд стартового поля занял Дэн Риккардо из Renault, который провел отлично тренировки и получил высокий результат в квалификации. Крайне неудачно закончилась суббота для Ferrari: Феттель разбил машину, а Леклер не прошел в финальную часть. Российский пилот Даниил Квят, выступающий за Alpha Tauri, будет стартовать с 12-го места.

Старт ВТБ Гран-при России «Формулы-1» намечен на 14:00 в воскресенье, 27 сентября, сообщают Авто Юга.ру с «Сочи Автодрома». Напомним, в случае победы, Хэмилтон догонит Михаэля Шумахера по количеству побед, а уже следующая победа поставит Льюиса на вершину рейтинга «Формулы-1» за всю историю по количеству побед в Гран-при.