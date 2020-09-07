В Музыкальном микрорайоне Краснодара произошло ДТП и драка со стрельбой

В Краснодаре в одном из дворов Музыкального микрорайона 6 сентября произошло ДТП и драка с применением травматического пистолета

ДТП произошло накануне в одном из дворов на улице Сергея Есенина. Прибывшие на вызов сотрудники ДПС установили, что автомобиль Lada Priora столкнулся с автомобилями Nissan и Skoda, после чего скрылся с места аварии. При оформлении ДТП госавтоинспекторы обратили внимание на трех дерущихся поблизости мужчин, один из которых дважды выстрелил из пистолета.

Увидев полицейских, участники драки стали убегать, один из них направил на инспектора ДПС пистолет, в связи с чем полицейский выстрелил из табельного оружия в воздух. Правонарушитель бросил травматическое оружие на землю и убежал, еще двое участников конфликта были задержаны.

Выяснилось, что один из задержанных — 27-летний виновник аварии, который находился в состоянии опьянения, а второй — собственник Lada Priora.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность стрелка, проводятся необходимые мероприятия по его задержанию. Травматический пистолет изъят», — сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.