В Музыкальном микрорайоне Краснодара произошло ДТП и драка со стрельбой

Краснодарский край

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В Краснодаре в одном из дворов Музыкального микрорайона 6 сентября произошло ДТП и драка с применением травматического пистолета

ДТП произошло накануне в одном из дворов на улице Сергея Есенина. Прибывшие на вызов сотрудники ДПС установили, что автомобиль Lada Priora столкнулся с автомобилями Nissan и Skoda, после чего скрылся с места аварии. При оформлении ДТП госавтоинспекторы обратили внимание на трех дерущихся поблизости мужчин, один из которых дважды выстрелил из пистолета.

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Увидев полицейских, участники драки стали убегать, один из них направил на инспектора ДПС пистолет, в связи с чем полицейский выстрелил из табельного оружия в воздух. Правонарушитель бросил травматическое оружие на землю и убежал, еще двое участников конфликта были задержаны.

Выяснилось, что один из задержанных — 27-летний виновник аварии, который находился в состоянии опьянения, а второй — собственник Lada Priora.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность стрелка, проводятся необходимые мероприятия по его задержанию. Травматический пистолет изъят», — сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Ранее Юга.ру сообщали, что 10 июня в Краснодаре произошла перестрелка в микрорайоне Гидростроителей, а 19 июля мужчина из ружья расстрелял камеры ЕДДС.

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