Под Краснодаром произошло ДТП, в котором один человек погиб и двое пострадали

В соцсетях появились фотографии и видео с места аварии в районе Елизаветинской. Как сообщил порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко, авария произошла около 7:00 на трассе Краснодар — Терюк — хутор Белый.

54-летний житель станицы Елизаветинской за рулем автомобиля Toyota направлялся из Краснодара в сторону станицы Марьянской, выехал на встречку и врезался в Renault. В результате ДТП предполагаемый виновник аварии скончался на месте, а находившиеся в салоне Renault мужчина и женщина были доставлены в больницу. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.