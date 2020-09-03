Под Краснодаром произошло ДТП, в котором один человек погиб и двое пострадали

Краснодарский край

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В районе станицы Елизаветинской под Краснодаром утром 3 сентября произошло смертельное ДТП

В соцсетях появились фотографии и видео с места аварии в районе Елизаветинской. Как сообщил порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко, авария произошла около 7:00 на трассе Краснодар — Терюк — хутор Белый.

54-летний житель станицы Елизаветинской за рулем автомобиля Toyota направлялся из Краснодара в сторону станицы Марьянской, выехал на встречку и врезался в Renault. В результате ДТП предполагаемый виновник аварии скончался на месте, а находившиеся в салоне Renault мужчина и женщина были доставлены в больницу. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Как писали Юга.ру, 1 сентября в Краснодаре полицейская машина попала в ДТП, а 2 сентября в краевой столице произошло ДТП с участием нового трамвая.

ДТП Краснодар Полиция смерть

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