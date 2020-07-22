Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на Кубани
В Калининском районе ночью 21 июля произошла автомобильная авария, в которой погибла женщина, а два подростка получили травмы
Авария случилась в 2:10 на трассе Тимашевск — станица Полтавская. По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo ехал со стороны Тимашевска, превысил скорость, не справился с управлением и съехал с дороги.
Читайте также:
В результате ДТП погибла 66-летняя пассажирка машины. С места происшествия госпитализировали водителя и 19-летнюю девушку. Еще одной 17-летней пассажирке назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Накануне Юга.ру рассказывали, что 20 июля в пригороде Анапы перевернулся автомобиль УАЗ с туристами.