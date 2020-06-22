Почти 400 млн рублей выделили избиркому Кубани на голосование по поправкам в Конституцию РФ

Избирательная комиссия Кубани в июне рассказала порталу Юга.ру о подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

В пресс-службе избирательной комиссии края порталу Юга.ру рассказали, что для общероссйского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ избирательной комиссии региона из федерального бюджета выделили 394 млн 477 тыс. рублей , из них на нужды нижестоящих избиркомов — 359 млн, в том числе 299 млн на оплату труда членов комиссии. Сколько денег выделил краевой бюджет — не уточняется. Для голосования в регионе изготовят 4 млн 187 тыс. 343 бюллетеня, а работать будут 2 тыс. 832 участка. Однако их количество может измениться.