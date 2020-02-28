В Краснодаре временно изменят маршруты всех трамваев и троллейбуса, которые ходят через улицу 40-летия Победы

Краснодарский край

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Из-за ремонта дороги в Краснодаре в начале марта изменят схему движения маршрутов пяти трамваев и одного троллейбуса

На перекрестке улиц имени 40-летия Победы и Московской с 1 марта начнется капитальный ремонт трамвайного переезда. Работы будут вести вечером и ночью. Из-за этого пришлось скорректировать пути следования трамвайных маршрутов № 8, 15, 21 и 22 в вечернее время с 1 по 5 марта. Кроме того, вечером 1 и 2 марта изменится схема движения троллейбусов № 21.

На время ремонта трамваи после остановки «Улица Островского/КубГТУ» направят по улице Красных Зорь до конечной остановки «Улица Декабристов». Обратно вагоны будут ходить тем же путем, сообщили 28 февраля в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

График отправления последних рейсов трамваев по установленному маршруту:

Трамвай № 5. Отправление с конечной на улице имени Бершанской: 1 марта — в 20:14, со 2 по 5 марта — в 20:30; с улицы Солнечной: 1 марта — в 21:32, со 2 по 5 марта — в 21:47.

Трамвай № 8. От Хладокомбината последний вагон стартует 1 марта в 20:42, со 2 по 5 марта — в 20:30, от улицы Солнечной: 1 марта — в 21:46, со 2 по 5 марта — в 21:41.

Трамвай № 15. От ж/д вокзала «Краснодар-1» отправление рейса назначено 1 марта — в 20:48, со 2 по 5 марта — в 21:05, от улицы Солнечной: 1 марта — в 21:28, со 2 по 5 марта — в 21:48.

Трамвай № 21. С конечной в Юбилейном микрорайоне вагон выйдет 1 марта — в 20:47, со 2 по 5 марта — в 20:45, от улицы Солнечной 1 марта — в 21:39, со 2 по 5 марта — в 21:41.

Трамвай № 22. Рейс с конечной на улице Димитрова стартует 1 марта — в 20:54, со 2 по 5 марта в 20:40, отправление от улицы Солнечной 1 марта — в 21:15, со 2 по 5 марта — в 21:32.

1 марта после 21:30 и 2 марта после 21:00 троллейбусы № 21 будут ходить до кинотеатра «Аврора». Последние рейсы по обычному маршруту отправятся от Бальнеолечебницы 1 марта — в 21:27, 2 марта — в 20:58, с конечной на улице Домбайской машины выйдут 1 марта — в 22:06, 2 марта — в 21:42.

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