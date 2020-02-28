«Центр-инвест» предложил жителям Кубани «Накопительную ипотеку»

«Центр-инвест» стал партнером нового этапа реализации краевой программы «Накопительная ипотека». Банк представит ее как комплексный продукт, который сочетается с другими мерами поддержки, в том числе «семейной ипотекой», рассказала директор краснодарского филиала «Центр-инвест» Диана Липинская.

В рамках программы все граждане, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, смогут увеличить на 30% свои накопления на первоначальный взнос по ипотеке за счет бюджетной поддержки. В 2020 году из краевой казны на проект выделили почти 33 млн рублей.

Для участников программы в банке заведут специальный вклад, куда нужно будет вносить платежи для накопления первоначального взноса за будущую ипотеку, а также специальный счет, на который будет поступать выплата из краевого бюджета. Размер бюджетной поддержки составит 30% от суммы ежемесячного взноса во вклад, но не более 3 тыс. рублей в месяц (36 тыс. рублей в год). Минимальный ежемесячный взнос на вклад, на который начисляется социальная выплата, — 3 тыс. рублей, максимальный — 10 тыс. рублей.

Максимальный срок вклада составит 4,5 года, за это время можно будет получить до 162 тыс. рублей бюджетной поддержки. При этом каждые шесть месяцев «Центр-инвест» будет начислять проценты на вклад. Отмечается, что частичное снятие со вклада не предусмотрено, а при нарушении условий программы бюджетные деньги могут быть отозваны.

Когда срок накопления завершится, участнику программы нужно будет подать заявку на ипотечный кредит. Деньги можно будет потратить на покупку готового или строящегося жилья, а также на индивидуальное строительство. Также граждане смогут рефинансировать ипотеку стороннего банка на срок до 20 лет со ставкой от 8% годовых.

В пресс-службе банка «Центр-инвест» 28 февраля рассказали, что материнский капитал можно будет использовать для увеличения первоначального взноса. Семьи с детьми смогут получить льготную ставку по программе «Семейная ипотека». Ее участники смогут приобрести недвижимость на первичном рынке по ставке 4,5% годовых на срок до 20 лет. Воспользоваться предложением могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился или родится второй или последующий ребенок, или есть ребенок-инвалид.

В прошлые годы в Краснодарском крае уже реализовывали программу «Накопительная ипотека», в ней приняли участие более 2 тыс. человек, которые получили поддержку на сумму 422 млн рублей.