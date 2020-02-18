В Адыгее почти 700 иностранных студентов напишут диктант по русскому языку

C 18 по 21 февраля в Научной библиотеке Адыгейского госуниверситета (АГУ) пройдет акция «Тотальный диктант по русскому языку для всех иностранных студентов»

В акции поучаствуют около 700 студентов 1-4 курсов, для каждого из которых предусмотрели определенный день. Комиссия проверит работы и определит лучшего учащегося. Самые грамотные студенты получат именной сертификат, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе университета.

Тотальный диктант в этом году проводится уже в пятый раз. Его организует кафедра русского языка как иностранного международного факультета Адыгейского государственного университета.

«В самый первый раз в диктанте приняло участие всего 30-40 студентов. Ежегодно число участников увеличивается. В прошлом году их было более 500 человек», — рассказали организаторы акции.

Проверить свои знания по русскому языку может каждый иностранный студент. Всего в университете их обучается около 2 тыс. человек.