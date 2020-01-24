Адыгея сохранила популярность у иностранных туристов в бархатный сезон

Адыгея вошла в топ-10 регионов России, которые были популярны у иностранных туристов осенью 2019 года

В рейтинг, составленный картографическим сервисом Maps.Me, вошли 20 регионов, а Адыгея заняла седьмую строчку. Всего в республике за последние восемь лет турпоток вырос в два раза, ежегодно увеличиваясь на 2-5%. По итогам 2019 года Адыгею посетили 465 тыс. человек, сообщили 24 января порталу Юга.ру в Комитете по туризму и курортам Адыгеи.

Также увеличивается число туристов из зарубежья. Все больше предприятий в организации своей деятельности применяют современные методики маркетинга, налаживают партнерские отношения с туроператорами и турагентами из других регионов России и зарубежья. Особенно интересуются развитием туристских отношений с Адыгеей Турция и другие страны с компактным проживанием адыгской диаспоры.

«Рост спроса на туруслуги обуславливает и расширение спектра турпредложений, от познавательных до активных видов отдыха. Серьезная работа проводится по развитию событийного туризма. Гостей интересует, прежде всего, регион. Они хотят познакомиться с традициями, обычаями, культурой местных жителей. Поэтому республиканский календарь событийного туризма насыщен разноплановыми мероприятиями. Это и многочисленные этнофестивали,и фестиваль адыгейского сыра, и адыгейской культуры», — отметил председатель Комитета по туризму и курортам Инвер Калашаов.