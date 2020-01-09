На Кубани в короткую рабочую неделю после зимних каникул будут идти дожди и мокрый снег
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Краснодарском крае в первые рабочие дни после новогодних выходных — 9 и 10 января, а также 11 января
По данным краевого гидрометцентра, на Кубани днем 9 января местами пройдут дожди, выпадет мокрый снег и снег. Местами возможно налипание мокрого снега, гололед и туман. Днем будет -1…+4 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 9-14 м/с.
В Краснодаре в четверг днем прогнозируют небольшие осадки и температуру около 0 °С. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
На юге Черноморского побережья в первый рабочий день будет дождливо, в горах — мокрый снег и слабый гололед, на отрезке от Анапы до Геленджика— без существенных осадков. Днем воздух прогреется до 3-8 °С. Ветер 9-14 м/с, в Новороссийске 12-17 м/с, порывы 20-25 м/с.
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10 и 11 января циклон останется на территории края: метеорологи обещают мокрый снег, на побережье Черного моря — дождь, днем в субботу на Кубани ожидается снег, переходящий в дождь. Также возможен гололед, налипание мокрого снега и туман. В ночь на 10 января похолодает до 0…-5 °С, днем термометры покажут 1-6 °С. 11 января температура немного поднимется: ночью будет -3…+2 °С, в юго-восточных предгорьях — до -6…-8 °С, днем — 3-8 °С, в южной части края — до 10 °С. На Черноморском побережье днем 10 января будет около 4-9 °С, 11 января — до 12 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Краснодаре в пятницу и субботу сохранится дождливая погода. В ночное время столбики термометров опустятся до -1 °С, днем в пятницу будет около 3 °С, в субботу потеплеет до 6 °С. Ветер сменит направление на юго-западное и стихнет до 2-4 м/с.
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