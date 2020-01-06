Фестиваль «КиВиН-2020» состоится в Сочи в январе

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи выступят КВНщики со всех регионов России

Очередной фестиваль КВН состоится в Сочи.

Уже традиционный, 31-й по счету, фестиваль «КиВиН» состоится на сцене сочинского Зимнего театра. КВНщики со всей России (более 600 команд) соберутся в курортном городе с 12 по 25 января 2020 года. С 13 по 17 января состоятся первые просмотры команд, а с 20 по 21 января — второй тур отбора. Далее, прошедших в финальную часть КВНщиков, ждет гала-концерт. Также стоит отметить, что 24 января состоится жеребьевка 1/8 финала для команд Высшей лиги сезона 2020 года. С расписанием фестиваля можно ознакомиться на его официальной страничке.

Напомним, что фестиваль «КиВиН» считается официальным открытием нового сезона КВН. В прошлом сезоне победу в Высшей лиге одержал коллектив «Так-то» из Красноярска, а Премьер-лигу выиграла команда «Буряты» из Иркутска.

КВН Концерты Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Фестиваль «КиВиН-2020» состоится в Сочи в январе
В 2020 году на Кубани обновят 127 учреждений в рамках проекта «Культура»
Вокальный конкурс «Новая Звезда 2020» выиграла представительница Сочи
Молодежная сборная России по хоккею проиграла канадцам в финале Чемпионата мира
В сочинском казино из-за задымления эвакуировали 15 человек
В Ростове полиция разыскивает вооруженного мужчину

Лента новостей

Статьи

Как стать водителем в 2020 году

Новый порядок сдачи экзаменов и получения медицинской справки

Статьи

Самые ожидаемые фильмы 2020 года

Харли Квинн, Джеймс Бонд, Чудо-женщина, Соник и другие

Статьи

Хаски, звездное небо, качели над пропастью и другие причины поехать на горные курорты

Зимние советы для тех, кто (еще) не катается

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале