Фестиваль «КиВиН-2020» состоится в Сочи в январе

Очередной фестиваль КВН состоится в Сочи.

Уже традиционный, 31-й по счету, фестиваль «КиВиН» состоится на сцене сочинского Зимнего театра. КВНщики со всей России (более 600 команд) соберутся в курортном городе с 12 по 25 января 2020 года. С 13 по 17 января состоятся первые просмотры команд, а с 20 по 21 января — второй тур отбора. Далее, прошедших в финальную часть КВНщиков, ждет гала-концерт. Также стоит отметить, что 24 января состоится жеребьевка 1/8 финала для команд Высшей лиги сезона 2020 года. С расписанием фестиваля можно ознакомиться на его официальной страничке.

Напомним, что фестиваль «КиВиН» считается официальным открытием нового сезона КВН. В прошлом сезоне победу в Высшей лиге одержал коллектив «Так-то» из Красноярска, а Премьер-лигу выиграла команда «Буряты» из Иркутска.