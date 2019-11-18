На Кубани сделали бесплатным посещение театров и музеев для детей-инвалидов

Краснодарский край

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Дети-инвалиды смогут бесплатно посещать театры и музеи Краснодарского края

Ранее в регионе действовали льготы для этой категории — билеты продавались ниже полной стоимости. Теперь дети с ограниченными возможностями здоровья могут бесплатно посещать спектакли, концерты и выставки государственных учреждений культуры. Для этого в кассе достаточно предъявить паспорт и документ, подтверждающий принадлежность к данной категории.

«Это не разовая акция. Новая форма поддержки будет применяться на постоянной основе», — сообщили в краевом министерстве культуры.

Там подчеркнули, что также бесплатно посещать музеи и театры на Кубани смогут дети из любого региона. Также сохраняются льготы для сопровождающих лиц.

По данным властей региона, в Краснодарском крае живут более 26 тыс. детей-инвалидов.

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