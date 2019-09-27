На учениях МЧС в Краснодаре пострадал статист

Сотрудник МЧС пострадал при прыжке из окна во время учений в Краснодаре

Инцидент произошел 27 сентября на территории одного из учреждений здравоохранения, где спасатели отрабатывали действия на случай пожара в больнице.

«Во время учений пострадал сотрудник при выполнении прыжка со второго этажа на пневматическое устройство», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По информации Life, мужчина неверно рассчитал траекторию прыжка и неудачно приземлился на специальное спасательное устройство «Куб жизни». После падения он потерял сознание, его оперативно передали медикам. Обследуют мужчину в краевой больнице.

В МЧС добавили, что по факту произошедшего проводится служебная проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.