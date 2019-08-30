Дети в «Орленке» попробовали себя в роли следователей и попытались раскрыть преступления
Во Всероссийском детском центре «Орленок» в августе провели смену «Юный следователь»
В этом году программу назвали «Битва в сети». Ее посвятили безопасности в интернете и противодействию киберпреступности. Детям рассказали об основных законах в этой сфере и о возможных опасностях в интернете.
На занятиях участники смены могли попробовать себя в роли следователей и криминалистов, пробуя расследовать преступления. Они получили не только теоретические знания, но и практические навыки. Дети искали улики и исследовали вещественные доказательства с помощью криминалистической техники, обсуждали версии преступлений и устанавливали их обстоятельства, рассказали 30 августа в пресс-службе Следственного комитета России.
Смену завершили квестом. Во время игры участники смогли применить полученные знания на практике. На полигонах дети попробовали обнаружить и изъять следы условного преступления. Результат выполненного задания — раскрытие детьми «преступления, совершенного бандой киберпреступников», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарского краю.
Программа была международной, ее подготовили Следственные комитеты России и Беларуси. Смену провели по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина.
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