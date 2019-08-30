Дети в «Орленке» попробовали себя в роли следователей и попытались раскрыть преступления

В этом году программу назвали «Битва в сети». Ее посвятили безопасности в интернете и противодействию киберпреступности. Детям рассказали об основных законах в этой сфере и о возможных опасностях в интернете.

На занятиях участники смены могли попробовать себя в роли следователей и криминалистов, пробуя расследовать преступления. Они получили не только теоретические знания, но и практические навыки. Дети искали улики и исследовали вещественные доказательства с помощью криминалистической техники, обсуждали версии преступлений и устанавливали их обстоятельства, рассказали 30 августа в пресс-службе Следственного комитета России.