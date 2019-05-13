Сергей Шнуров заявил о роспуске «Ленинграда» и представил новый логотип коллектива
Музыкант Сергей Шнуров 13 мая на пресс-конференции заявил о роспуске группы «Ленинград» и представил прощальный тур
Сергей Шнуров пообщался с журналистами в пресс-центре информационного агенства ТАСС. Трансляцию встречи можно посмотреть в фейсбуке телеканала «360».
Сначала журналистам показали видеопрезентацию прощального тура по девяти городам, после чего артист рассказал о своем уходе из коллектива и планах на будущее.
«Группировка "Ленинград" по мере своего существования собрала уже все, что возможно и какие возможны премии. Вот этим объездом стадионов мы как бы ставим большую и жирную точку, потому что дальше стремиться уже некуда. Из-за того, что мы русскоязычная группа и очень русские, конечно, ни о каком мировом господстве речи идти не может. Здесь мы уже сделали все. Что еще делать? Я для себя пока не придумал. Как придумаю — так обязательно буду опять», — сказал Шнуров в самом начале встречи.
Музыкант заявил, что он сможет существовать без коллектива «Ленинград». Для примера он вспомнил время, когда ходил в детский сад. Там он пел только «Елочку», нигде не выступал и ни на чем не играл.
Прощальный тур «Ленинграда» начнется 4 июня в Калининграде. Группа также сыграет в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. На стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону концерт состоится 13 сентября.
По словам музыканта, он ожидает, что девять концертов посетит около 500 тыс. зрителей.
Кроме того, 13 мая в социальных сетях Сергей Шнуров представил видео с новым логотипом «Ленинграда», который разработал дизайнер Артемий Лебедев.
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