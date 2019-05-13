Сергей Шнуров заявил о роспуске «Ленинграда» и представил новый логотип коллектива

Сергей Шнуров пообщался с журналистами в пресс-центре информационного агенства ТАСС. Трансляцию встречи можно посмотреть в фейсбуке телеканала «360».

Сначала журналистам показали видеопрезентацию прощального тура по девяти городам, после чего артист рассказал о своем уходе из коллектива и планах на будущее.

«Группировка "Ленинград" по мере своего существования собрала уже все, что возможно и какие возможны премии. Вот этим объездом стадионов мы как бы ставим большую и жирную точку, потому что дальше стремиться уже некуда. Из-за того, что мы русскоязычная группа и очень русские, конечно, ни о каком мировом господстве речи идти не может. Здесь мы уже сделали все. Что еще делать? Я для себя пока не придумал. Как придумаю — так обязательно буду опять», — сказал Шнуров в самом начале встречи.