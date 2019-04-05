Адыгейск к 50-летнему юбилею получил 80 млн рублей на развитие города

В октябре Адыгейск отметит 50 лет со дня образования. К юбилею город получил дополнительные средства из республиканского бюджета

Об этом глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил 4 апреля в ходе рабочей встречи с мэром Адыгейска Махмудом Тлехасом.

Мухмуд Тлехас доложил, что исполнение муниципального бюджета за первый квартал составило 124%, выполняются все социальные обязательства, подготовка к юбилею идет в плановом режиме.

Из выделенных регионом средств 30 млн рублей направят на развитие территории, столько же — на ремонт дорог, еще 20 млн рублей пойдут на благоустройство. Для их освоения большинство конкурсных процедур уже завершено.

«Необходимо приложить максимум усилий, чтобы достойно встретить юбилей Адыгейска. Помимо дополнительной поддержки, аккумулируйте собственные ресурсы, изыскивайте резервы для поступательного развития города. Он должен быть современным, уютным и комфортным для местных жителей, а также привлекательным для инвесторов. Поэтому комплексно подходите к планировке, изменению архитектурного облика, упорядочению работы объектов торговли шаговой доступности, в том числе и придорожного сервиса», — отметил глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов обратил внимание на важность развития города с учетом выгодного местоположения и необходимость создания у федеральной трассы информационного центра с национальным компонентом.

«Ежедневно по трассе к Черноморскому побережью, которая проходит по нашей территории, проезжает около 70 тыс. машин. Это потенциальные туристы, гости нашей республики. Поэтому нужно продолжить работу по созданию придорожного информационного центра в национальном стиле, где автотуристы могли бы получить исчерпывающую информацию об Адыгее, туристских маршрутах, базах отдыха. Подберите удобный для этого земельный участок», — поручил Мурат Кумпилов.