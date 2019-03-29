Сочи из-за подтоплений в районе реки Кудепста введен режим ЧС

Краснодарский край

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В Сочи из-за паводка подтопило прилегающую к реке Кудепста территорию, там ввели режим ЧС

Кратковременный паводок 29 марта размыл береговую линию реки, в устье образовались наносы и заторы песчано-гравийной смеси. Из-за этого поднимается уровень дна реки, что при слабых осадках приводит к подтоплению прилегающих территорий. Специалисты пришли к выводу, что существует угроза жизни и здоровью людей, проживающих в этом районе.

«В рамках режима ЧС было проведено обследование русла реки Кудепста рядом с густозаселенной жилой застройкой. Также будут обследованы строения, находящиеся в местах подтопления», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В случае необходимости специалисты проведут аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы.

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Сочи из-за подтоплений в районе реки Кудепста введен режим ЧС
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