Сочи из-за подтоплений в районе реки Кудепста введен режим ЧС
В Сочи из-за паводка подтопило прилегающую к реке Кудепста территорию, там ввели режим ЧС
Кратковременный паводок 29 марта размыл береговую линию реки, в устье образовались наносы и заторы песчано-гравийной смеси. Из-за этого поднимается уровень дна реки, что при слабых осадках приводит к подтоплению прилегающих территорий. Специалисты пришли к выводу, что существует угроза жизни и здоровью людей, проживающих в этом районе.
«В рамках режима ЧС было проведено обследование русла реки Кудепста рядом с густозаселенной жилой застройкой. Также будут обследованы строения, находящиеся в местах подтопления», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
В случае необходимости специалисты проведут аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы.
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