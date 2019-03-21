Посол Иордании: Многие жители королевства стремятся побывать в Адыгее

Посол Иорданского Хашимитского королевства в РФ Амджад Адайле назвал перспективным создание новых туристских продуктов между Адыгеей и Иорданией

Об этом он сообщил 21 марта во время официального визита в Майкоп.

«Адыгею и Иорданию связывают давние дружеские отношения. В нашей стране проживает большая адыгская диаспора. Благодаря активным связям, многие в Иордании узнали об Адыгее и стремятся побывать здесь. Поэтому открытие новых туристских направлений, совместных турагентств будут взаимовыгодны для наших стран», — отметил Посол.

На встрече с послом глава Адыгеи Мурат Кумпилов поблагодарил короля Иордании за проявленное вынимание к республике и соотечественникам, а также выразил заинтересованность в укреплении связей.

«У нас много общих точек соприкосновения для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. В своих действиях мы ориентируемся на дружественный характер российско-иорданских связей, хорошие отношения между лидерами наших стран. Мы заинтересованы в этом и будем создавать все условия для выстраивания долговременного стратегического партнерства, для совместной реализации перспективных проектов. Убежден, что ваш визит в Адыгею придаст этому процессу дополнительный импульс», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи выразил мнение, что одним из перспективных совместных проектов может стать строительство современного частного многопрофильного медицинского центра. Этот вопрос в 2018 году обсуждался с прибывшими в Адыгею бизнесменами из Иордании — представителями адыгской диаспоры.

Темой для взаимовыгодного взаимодействия стороны также назвали туризм, совместные проекты в промышленности, строительстве. Так как республика считается одним из лучших в России производителей экологически чистых продуктов питания, экономически выгодным направлением может стать АПК, отметили пресс-службе главы Адыгеи.

Посол заявил о возможности поддержки инвесторов, желающих сотрудничать в этих сферах деятельности. Амджад Адайле предложил активно использовать инструменты посольства по налаживанию дружеских и деловых связей, чтобы ускорить процессы взаимодействия, восполнить у бизнеса Иордании пробелы в информации об инвестиционном и экономическом потенциале Адыгеи.

В рамках визита намечена встреча Амджада Адайле с 18 студентами из Иордании, которые обучаются в республике. Посла также пригласили на празднование Нового года по адыгским традициям. Планируется, что он посетит Национальный музей Адыгеи, мастерскую ювелира Аси Еутых, совершит экскурсию по Майкопу и горной части Адыгеи.