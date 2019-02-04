Полицейский погиб в ДТП в Дагестане
Дагестан Маша Волобуева
В Дагестане сотрудник МВД погиб в перевернувшейся машине
Авария случилась на трассе «Кавказ» между Дербентом и Махачкалой. По данным осведомленного источника, ВАЗ-2114, за рулем которого был полицейский, опрокинулся в кювет. Водитель умер на месте.
В ГУ МВД по Дагестану подтвердили факт аварии, но не уточнили, кто был за рулем и по какой причине произошло ДТП, сообщает «Интерфакс».
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