Полицейский погиб в ДТП в Дагестане

Дагестан

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В Дагестане сотрудник МВД погиб в перевернувшейся машине

Авария случилась на трассе «Кавказ» между Дербентом и Махачкалой. По данным осведомленного источника, ВАЗ-2114, за рулем которого был полицейский, опрокинулся в кювет. Водитель умер на месте.

В ГУ МВД по Дагестану подтвердили факт аварии, но не уточнили, кто был за рулем и по какой причине произошло ДТП, сообщает «Интерфакс».

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