Полицейский погиб в ДТП в Дагестане

В Дагестане сотрудник МВД погиб в перевернувшейся машине

Авария случилась на трассе «Кавказ» между Дербентом и Махачкалой. По данным осведомленного источника, ВАЗ-2114, за рулем которого был полицейский, опрокинулся в кювет. Водитель умер на месте.

В ГУ МВД по Дагестану подтвердили факт аварии, но не уточнили, кто был за рулем и по какой причине произошло ДТП, сообщает «Интерфакс».