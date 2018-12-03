Путин утвердил новый состав Совета по правам человека
Вся Россия Маша Волобуева
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека
Документ опубликован на сайте СПЧ. В состав совета вошли 51 человек — адвокаты, журналисты, ученые и правозащитники.
Председателем СПЧ остался Михаил Федотов. В состав совета вошли председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, специальный корреспондент Znak.com Екатерина Винокурова, режиссер Александр Сокуров, руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
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