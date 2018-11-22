Митрополит Меркурий предложил провести в Ростове «Один день без аборта»

Глава донской митрополии Меркурий выступил с предложением хотя бы один день в году не делать аборты в Ростове-на-Дону

Об этом священнослужитель заявил на встрече с депутатами Заксобрания Ростовской области 22 ноября.

«У нас по-прежнему очень высокий показатель разводов. Из десяти браков в самом лучшем случае выживает четыре. Шесть — заканчиваются разводами. Мы по-прежнему лидируем по количеству абортов в мире. Вдумайтесь в эти цифры: в России до 60% всех зачатых детей абортируются. Соответственно до рождения доживают только 40% из 100», — сказал митрополит Меркурий.

По его словам, отношение церкви к абортам известно и понятно — это тяжкий грех. Представители церкви неоднократно обращались в органы законодательной власти с инициативой вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования.

«Мы реалисты и не строим особых иллюзий, мы не выступаем за тотальное запрещение абортов. Но мы уверенно возвышаем свой голос с просьбой перестать рассматривать аборт в качестве позитивного права», — отметил митрополит Ростовский и Новочеркасский.

Он предложил запретить аборты в городе хотя бы на один день в году, как это сделали в Ярославле, Воронеже, Калуге и других городах России, где прошла акция «Один день без аборта». В этот день во всех государственных медучреждениях запрещено проводить аборты. Аналогичные рекомендации даются и частным медицинским организациям.

«Это малый шаг по сравнению с той грандиозной угрозой, которую собой представляет абортивная практика. При таких темпах спада рождаемости через 20 лет в России просто некому будет работать. Мы действительно стоим перед угрозой вымирания и потери национальной идентичности», — сказал Меркурий.