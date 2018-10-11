В Ростове арестовали пятерых участников нападения на полицейских

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону арестовали пятерых молодых людей, которые напали на полицейских утром 10 октября

«Ленинский районный суд арестовал на пять суток пятерых человек. Материалы дела собираются и будут переданы в Следственный комитет», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, в Ростове в переулке Братском между компанией молодых людей и сотрудниками полиции произошел конфликт, во время которого, один из нарушителей порвал форму полицейского и несколько раз ударил по служебному автомобилю. А одна из девушек ходила по капоту машины.

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