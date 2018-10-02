Седьмой сезон шоу «Голос» покажут 12 октября

Премьера нового сезона вокального проекта «Голос. Перезагрузка» состоится уже 12 октября

Шоу начнется с этапа «слепых» прослушиваний. До них допустили 150 певцов, которые выдержали кастинги в Останкине летом, сообщили в пресс-службе Первого канала.

Наставниками нового сезона станут: композитор Константин Меладзе, музыкант Сергей Шнуров, певица Ани Лорак и рэпер Баста.

«Наставники в отличие от меня все люди опытные, а я тут первый раз. Никакой стратегии или плана у меня нет, кнопку нажимаю по наитию. Участнику нужно сделать что-то такое, чего я совсем не жду. Меня надо удивить», — прокомментировал Шнуров.

Как сообщали Юга.ру, в августе стало известно, что новым наставником проекта станет Сергей Шнуров. В третьем сезоне шоу «Голос. Дети» победил сочинец Данил Плужников. Кроме того, в конце августа рэпер Баста сочинил и исполнил песню на «вымышленном аргентинском» языке.