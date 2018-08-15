На Кубани мужчина обокрал ветерана Великой Отечественной войны

В Темрюкском районе Краснодарского края мужчина похитил имущество у 88-летнего ветерана войны

Полицейские выяснили, что мужчина зашел в незапертую хозяйственную пристройку возле дома ветерана и украл инструменты и другое имущество. Ущерб превысил 8 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили круг лиц, которые ходили к пожилому человеку. Оказалось, что 35-летний приезжий из Курской области снимал жилье по соседству с пенсионером и помогал ему по хозяйству. Полицейские осмотрели его дом, изъяли и вернули похищенное имущество ветерану.

Ранее судимого мужчину доставили в отдел полиции. Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 (Кража). Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.