Бывшего заместителя мэра Карачаевска объявили в розыск

В Карачаево-Черкесской Республике по подозрению в превышении должностных полномочий разыскивают бывшего первого заместителя мэра Карачаевска Алибека Каракетова

Следствие установило, что министерство строительства и ЖКХ КЧР перевело на счет администрации Карачаевска средства федерального бюджета в размере более 49 млн рублей. Это было сделано в рамках государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020.

Каракетов дал устное указание замначальнику управления имущественных и земельных отношений заключить контракт с ООО «Роспромстройинвест» без проведения конкурса. По договору компания, созданная за четыре дня до заключения контракта, должна была построить центр культурного развития в Карачаевске. Сумма сделки превысила 99 млн рублей.

В результате превышения бывшим вице-мэром Карачаевска своих должностных полномочий произошла необоснованная оплата из федерального бюджета стоимости якобы выполненных ООО «Роспромстройинвест» работ на общую сумму более 15,5 млн рублей.

Против 36-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286, ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог и превышение должностных полномочий), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике. Каракаев объявлен в розыск, устанавливаются детали преступления.