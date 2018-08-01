«Би-2» и Баста выступят на Гран-при России «Формулы-1»

Краснодарский край, Вся Россия

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Рок-группа «Би-2» и рэпер Баста выступят на Гран-при России «Формулы-1»

Выступление Левы и Шуры состоится на центральной площади Олимпийского парка 29 сентября в 19:00, после квалификации. Также в этот день состоятся первые гонки уикенда серий «Формула-2» и GP3. 30 сентября на сцену выйдет Баста, который в феврале нынешнего года протестировал трек «Сочи Автодрома» на дрифт-такси. Его концерт тоже начнется в 19:00.

Гоночный уикенд пятого Гран-при России состоится с 27 по 30 сентября. Зрители смогут увидеть шоу мотокаскадеров, авиашоу в небе над «Сочи Автодромом», соревнования спортсменов-экстремалов. Также будут работать автомобильная и мотоциклетная выставки.

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