В Анапе отремонтируют школу, дом культуры и спортивную площадку

В школах, домах культуры, на спортивных площадках и других социальных объектах Анапы проводят текущий и капитальный ремонт

Общеобразовательную школу № 10 хутора Чекон построили в 1976 году, и благодаря регулярному ремонту здание находится в хорошем состоянии. В 2016 году в школе обновили спортзал, в котором кроме учебных занятий проводят тренировки воспитанников спортшкол, а по вечерам — игры. В 2017-м в школе заменили освещение, а в этом году приступили к ремонту обеденного зала столовой.

«Полы на пищеблоке начали прогнивать и проваливаться. Это стало небезопасно для детей, было принято решение заменить полы», — рассказал директор школы № 10 хутора Чекон Артем Скачков.

Рабочие уложат на пол плитку и покрасят стены. Затем здесь установят новые раковины для умывания и выложат плиткой стену над сантехникой, а также поменяют коммуникации. Средства на ремонт обеденного зала выделила депутат Законодательного собрания Краснодарского края Ирина Конограева.

К началу учебного года также планируется привести в порядок холл и крыльцо — переложить плитку и покрасить ступени.

Уже неделю продолжаются работы в доме культуре хутора Просторного, зданию 63 года. Рабочие выровняли стены и залили отмостку. Здание утеплят снаружи и отремонтируют кровлю, внутри собираются выполнить отделку современными материалами. Финансирование идет из фонда депутата ЗСК Юлии Пархоменко.

В поселке Сукко планируют вскоре открыть обновленную спортивную площадку. Отремонтировать объект поручил глава Анапы Юрий Поляков в ходе рабочего объезда. Специалисты готовят основание площадки для устройства современного покрытия, также здесь отремонтируют ограждение, рассказали в пресс-службе администрации Анапы.